Кількість всіх криптовалют у світі досягла 22 000 — Finance.ua
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Кількість всіх криптовалют у світі досягла 22 000

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Кількість всіх криптовалют у світі досягла 22 000
Кількість всіх криптовалют у світі досягла 22 000
Попри те, що ринок криптовалют у 2022 році переживав значну напругу під впливом шквалу несприятливих подій — регуляторного тиску, макроекономічної нестабільності, краху та банкрутства багатьох криптовалютних платформ, — він продовжував зростати.
Згідно з CoinMarketCap, станом на 11 грудня 2022 року кількість криптовалют вперше в історії досягла позначки у 22 000. А вчора, 14 грудня, віртуальних цифрових активів було вже 22 032.
З 26 червня, коли востаннє повідомлялося про зростання крипторинку, кількість цифрових активів зросла на 10,15% або на 2030 нових криптовалют. Влітку кількість цифрових активів сумарно становила 20 002.
Порівнюючи останні дані з ситуацією на 1 січня 2022 року, коли налічувалося 16 238 цифрових активів, за поточний рік криптоіндустрія зросла на 5 794 нові криптовалюти, а це 35,68%-й приріст.
Разом з тим, попри появу нових цифрових активів, Bitcoin зберіг своє домінування — ринкова капіталізація флагманської віртуальної монети становить 39,3% від глобальної пропозиції на ринку. За ним традиційно слідує Ethereum з капіталізацією у 18,6%.
Хоча кількість децентралізованих фінансових активів (DeFi) продовжувала зростати, з 1 січня 2022 року загальна ринкова капіталізація криптосектора знизилася з 2,2 трлн доларів США до 0,87 трлн доларів США на момент публікації новини. Це падіння на 60,44%, або ж 1,33 трлн доларів США.
Кількість всіх криптовалют у світі досягла 22 000
Проте на ринку не бракує ентузіастів і тих, хто вірить у краще майбутнє для галузі. За результатами опитування, яке нещодавно провели аналітики CoinMarketCap, 80% власників віртуальних активів вірять, що 2023 рік для криптовалютного ринку складеться вдало. Скептиків менше — всього 17%.
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За матеріалами:
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