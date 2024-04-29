Google Meet дозволив переключатися між пристроями під час дзвінків без переривання зв’язку — Finance.ua

Google Meet дозволив переключатися між пристроями під час дзвінків без переривання зв’язку 29.04.2024, 01:23 — Технології&Авто

Google Meet дозволив переключатися між пристроями під час дзвінків без переривання зв’язку

Корпорація Google випустила оновлення для свого сервісу відеоконференцій Google Meet, яке дозволить користувачам плавно переходити між різними пристроями під час активного відео виклику не втрачаючи при цьому з'єднання.

Про це сказано в повідомленні компанії.

Тепер користувачі, які приєдналися до відеозустрічі в Meet за допомогою мобільного телефону чи планшету зможуть без перешкод та перериву в розмові перенести виклик на свій ноутбук чи комп’ютер. Для цього достатньо під'єднатися до тієї самої зустрічі з іншого пристрою і вибрати опцію «Переключитись сюди».

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Дана можливість дозволить користувачам зручно переміщатися під час відеовикликів, не втрачаючи зв’язку та не пропускаючи важливої інформації.

«Наприклад, ви розпочали зустріч з мобільного телефону, а коли підійшли до робочого місця — безпроблемно перейшли на комп’ютер», — йдеться в повідомленні.

Нове оновлення Google Meet з функцією переключення пристроїв вже доступне для всіх користувачів Google Workspace та особистих облікових записів Google. Ніяких додаткових налаштувань від адміністраторів не потрібно.

Дана функція покликана полегшити мобільність та зручність користування сервісом відеоконференцій в епоху гібридного та віддаленого формату роботи.

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