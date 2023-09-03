Google Flights шукатиме найдешевші авіаквитки й компенсуватиме різницю, якщо ціна на них упаде після бронювання — Finance.ua
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Google Flights шукатиме найдешевші авіаквитки й компенсуватиме різницю, якщо ціна на них упаде після бронювання

Світ
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Google Flights шукатиме найдешевші авіаквитки й компенсуватиме різницю, якщо ціна на них упаде після бронювання
Google Flights шукатиме найдешевші авіаквитки й компенсуватиме різницю, якщо ціна на них упаде після бронювання
Служба Google Flights створила три способи знайти найдешевші авіаквитки.
Про сказано в повідомленні компанії.
Функція відстеження цін на авіаквитки Google тепер використовує дані цінових тенденцій, щоб допомогти визначити, коли будуть доступні найкращі ціни на квитки. Нова статистика показуватиме, у який час ціни зазвичай були найнижчими для вибраних дат і напрямків раніше.
Наприклад, статистика може підказати, що найдешевше бронювати подібні поїздки за два місяці до вильоту, або ж ціна на обраний рейс зазвичай знижується ближче до зльоту.
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Також користувачі можуть увімкнути відстеження цін. Тоді Google Flights повідомить, коли ціни на бажаний рейс значно впадуть.
На деякі рейси Google Flights додала кольоровий значок гарантії ціни, що означає, що вартість авіаквитка, яка є зараз, не знизиться до вильоту. Якщо людина забронює такий рейс, а ціна впаде, то їй повернуть різницю через Google Pay.
За матеріалами:
theБабель
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