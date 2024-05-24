Google дозволив ділитися паролями з близькими — Finance.ua

Google дозволив ділитися паролями з близькими
У сервісі Google Password Manager нарешті з’явилася довгоочікувана можливість спільного доступу до паролів. Компанія Google підтвердила запуск цієї функції в рамках оновлення додатків Google Play у травні 2024 року.
Про це повідомляє Android Authority.
Оновлення дозволяє безпечно діліться збереженими паролями з членами своєї сім'ї в Менеджері паролів Google. Після надання спільного доступу інші користувачі отримають копію вашого паролю у своєму Менеджері, готову до використання.
«Ви можете безпечно ділитися своїми паролями зі своєю сімейною групою в Менеджері паролів Google. Коли ви поділитеся паролем, члени вашої родини отримають його копію у своєму менеджері паролів», — пояснюють у Google.
Компанія навела кілька прикладів, де функція обміну паролями може бути корисною — спільний доступ до облікових записів дитячих садків, шкільних завдань, потокових сервісів, страхових акаунтів, VPN тощо.
Наразі ця можливість доступна лише в мобільних додатках Google для Android після оновлення Google Play Services до версії 24.20. Втім, поки не з’явилася в стабільній версії браузера Chrome для комп’ютерів.
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