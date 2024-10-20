Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9% — Finance.ua

Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9% Сьогодні 02:23 — Фондовий ринок

Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9%

Один із найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Китаю в 2024 році до 4,9% із 4,7%.

Про це повідомляє Reuters.

Що вплинуло

Перегляд прогнозу в бік збільшення на 0,2 відсоткові пункти зроблений на основі аналізу останніх оголошених урядом КНР заходів стимулювання економічної активності в країні.

«Цей крок чітко вказує на те, що політики в Китаї… посилили увагу до економіки», — йдеться в записці Goldman Sachs.

Китайський уряд встановив на цей рік цільовий показник зростання національного ВВП на рівні 5% і останнім часом впроваджує стимули для підтримки економіки й подолання стагнації у секторі нерухомості та підвищення споживання в країні.

Укрінформ За матеріалами:

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