Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9%

Фондовий ринок
36
Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9%
Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік до 4,9%
Один із найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Китаю в 2024 році до 4,9% із 4,7%.
Про це повідомляє Reuters.

Що вплинуло

Перегляд прогнозу в бік збільшення на 0,2 відсоткові пункти зроблений на основі аналізу останніх оголошених урядом КНР заходів стимулювання економічної активності в країні.
Читайте також
«Цей крок чітко вказує на те, що політики в Китаї… посилили увагу до економіки», — йдеться в записці Goldman Sachs.
Китайський уряд встановив на цей рік цільовий показник зростання національного ВВП на рівні 5% і останнім часом впроваджує стимули для підтримки економіки й подолання стагнації у секторі нерухомості та підвищення споживання в країні.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.