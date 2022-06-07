Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту — Finance.ua

Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту

Вчора 19:32 — Енергетика

Американський банк «Goldman Sachs Group Inc.» підвищив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 12 місяців з липня 2022 року по липень 2023 року на $10, до $135 за барель, на тлі відновлення глобального попиту та скорочення постачань з росії.

За таких цін світові запаси нафти нормалізуються до кінця 2023 року, пише агентство Bloomberg з посиланням на прогноз групи аналітиків банку під керівництвом Дем’єна Курвалена та Джеффрі Каррі.

Вранці у вівторок Brent торгується в районі позначки $120 за барель. З початку року марка подорожчала на понад 50%.

«Негативного імпульсу для глобального зростання, як і раніше, недостатньо для ребалансування запасів за поточних цін. Ціни повинні зрости ще сильніше, щоб відобразити нестабільно низький рівень світових резервів», — зазначили аналітики Goldman.

Запаси нафти у світі зараз на 75 млн барелів нижчі, ніж очікувалося раніше, а дефіцит пропозиції у третьому кварталі становитиме близько 400 тис. барелів на добу, вважають експерти.

На їхню думку, видобуток у росії до кінця року скоротиться на 1 млн барелів на добу з травневого рівня 10,8 млн б/д.

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