Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення — Finance.ua
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Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення

Фондовий ринок
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Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення
Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення
Іспанська Glovo заявила в понеділок, що планує звільнити 250 працівників по всьому світу через падіння замовлень і неефективність після того сплеску найму під час пандемії COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Звільнення, які в основному торкнуться офісів Glovo в Барселоні, означають скорочення глобальної робочої сили компанії на 6,5%.
«Рішення про звільнення значною мірою вплине на штаб-квартиру компанії в Барселоні в таких сферах, як функції підтримки бізнесу, підбір персоналу та дані. Це не вплине на кур’єрів, збирачів чи працівників на передовій», — заявив виконавчий директор Оскар П’єр.
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Він додав, що швидке зростання Glovo з моменту запуску в 2015 році призвело до операційної неефективності, а падіння попиту в четвертому кварталі показало, що зовнішні фактори впливають на ефективність галузі доставки.
«Поточна макроекономічна ситуація зі зростанням процентних ставок та інфляцією знижує купівельну спроможність споживачів, і деякі вирішують робити замовлення рідше», — сказав виконавчий директор.
Він додав, що бачення та стратегія компанії не змінились.
За матеріалами:
Економічна Правда
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