Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення — Finance.ua

Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення Сьогодні 06:02 — Фондовий ринок

Glovo приєднується до скорочень персоналу: кого торкнуться звільнення

Іспанська Glovo заявила в понеділок, що планує звільнити 250 працівників по всьому світу через падіння замовлень і неефективність після того сплеску найму під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters

Звільнення, які в основному торкнуться офісів Glovo в Барселоні, означають скорочення глобальної робочої сили компанії на 6,5%.

«Рішення про звільнення значною мірою вплине на штаб-квартиру компанії в Барселоні в таких сферах, як функції підтримки бізнесу, підбір персоналу та дані. Це не вплине на кур’єрів, збирачів чи працівників на передовій», — заявив виконавчий директор Оскар П’єр.

Читайте також IBM приєдналася до масових скорочень у технологічному секторі

Він додав, що швидке зростання Glovo з моменту запуску в 2015 році призвело до операційної неефективності, а падіння попиту в четвертому кварталі показало, що зовнішні фактори впливають на ефективність галузі доставки.

«Поточна макроекономічна ситуація зі зростанням процентних ставок та інфляцією знижує купівельну спроможність споживачів, і деякі вирішують робити замовлення рідше», — сказав виконавчий директор.

Він додав, що бачення та стратегія компанії не змінились.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.