IBM приєдналася до масових скорочень у технологічному секторі — Finance.ua

IBM приєдналася до масових скорочень у технологічному секторі
Корпорація IBM оголосила про скорочення 3900 осіб у межах продажу деяких активів, передає Reuters.
Це сталося після того, як компанія не досягла свого річного цільового показника за коштами, послабивши оптимізм щодо перевищення очікувань доходів у четвертому кварталі.
У той же час в IBM заявляють, що компанія, як і раніше " віддана найму працівників щодо досліджень і розробок, орієнтованих на клієнтів".
За словами IBM, звільнення, пов’язані з виділенням бізнесу Kyndryl та частини підрозділу штучного інтелекту Watson Health, спричинять витрати у розмірі $300 млн у період з січня по березень.
Акції компанії впали на 2% на розширених торгах, звівши нанівець раніше досягнуті переважно оптимістичні результати.
Як зазначають аналітики, ринок розчарований масштабами оголошених скорочень робочих місць, які становили лише 1,5% від штату компанії.
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