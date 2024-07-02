Geely розробила акумулятори для електромобілів, які служитимуть до 50 років — Finance.ua

Geely розробила акумулятори для електромобілів, які служитимуть до 50 років Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Geely розробила акумулятори для електромобілів, які служитимуть до 50 років, www.electricmotorengineering.com

Китайський автомобільний гігант Geely представив свою нову батарею LFP із щільністю енергії 192 Вт·год/кг, терміном служби 50 років, швидкою зарядкою до 80% менш ніж за 20 хвилин і мінімальною втратою ємності в холодну погоду.

Ця технологія, схожа на залізо-фосфатні батареї, які використовуються в базовій моделі Tesla Model 3 і популярних електростанціях, таких як Anker Solix F1200, вирішує різні проблеми щодо електромобілів.

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Акумулятор вирізняється завдяки 3500 циклам заряджання, що еквівалентно приблизно мільйону кілометрів. Китайська компанія також додала, що її батарея LFP обіцяє значні переваги для ринку вживаних електромобілів, оскільки електромобілі можуть зберігати продуктивність понад 900 000 кілометрів з мінімальною втратою ємності. Ця довговічність дорівнює приблизно 50 рокам служби, враховуючи середні річні відстані.

Крім того, застосування Geely вуглецевих нанотрубок і покращеної плівки покриття прискорює рух іонів літію, досягаючи вражаючого часу заряджання з 10 до 80 відсотків всього за 17 хвилин.

Завдяки покращеному руху іонів акумулятор Geely Aegis Short Blade Battery зазнає лише 10% втрати запасу ходу в надзвичайно холодних умовах.

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Спочатку Geely розгорне свої нові батареї у кросоверах Galaxy E5, перш ніж зробити їх доступними для інших клієнтів. Щоб гарантувати довговічність LFP-батареї, компанія Geely піддала її ретельним випробуванням: вплив відкритого вогню, проколювання цвяхами, перекидання, занурення в їдку морську воду та експлуатація в морозних умовах.

За словами компанії, термостійкий сепаратор і технологія самовідновлювального електрода відмінно пройшли всі випробування на довговічність, прокладаючи шлях для електромобілів із 50-річним терміном служби батареї.

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