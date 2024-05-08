Geely представила стильний кросовер Galaxy E5 — Finance.ua

Geely представила стильний кросовер Galaxy E5 Сьогодні 03:31 — Технології&Авто

Geely представила стильний кросовер Galaxy E5

Geely розширює лінійку «зелених» моделей Galaxy. До гібридного седана L6 та кросоверу L7, а також повністю електричного E8 вже цього року приєднається стильний паркетник E5. Причому продаватиметься він не лише в Китаї, а й за його межами, у тому числі й у країнах з лівостороннім рухом.

В основі E5 лежить та сама платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), на якій побудований і згаданий E8. За габаритами електричний кросовер трохи перевершує Geely Atlas Pro. Довжина Galaxy E5 становить 4,6 метра при колісному барі 2,75 метра.

Зовні ж модель схожа на E8 — ті ж гладкі лінії кузова, звужені блоки фар і С-подібні світлодіодні лінії, що обрамляють передній бампер. Емблема виконана у вигляді прямокутника, а не щита, як у інших моделей Geely. Дверні ручки висувні, а на кормі - моноліхтар.

Салон розрахований на п’ять місць, а на передній панелі у нього два окремі екрани. У Geely повідомляють, що E5 має операційну систему Flyme Auto від компанії Meizu, крісла оснащені вентиляцією, підігрівом і масажем, є панорамний дах і бездротова зарядка для смартфона. Заявлено і комплекс нових систем безпеки та електронних помічників.

Раніше повідомлялося, що базовий Galaxy E5 буде задньопривідним: електромотор на задній осі розвиває 218 кінських сил. Пізніше Geely поділиться подробицями про інші модифікації, серед яких буде повнопривідна на 800-сильній архітектурі.

Повноцінна прем'єра Galaxy E5 відбудеться у другій половині 2024 року, а старт продажів у Китаї заплановано на початок 2025 року.

uamotors За матеріалами:

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