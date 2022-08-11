ФРС США планує і надалі підвищувати ставку — Finance.ua

ФРС США планує і надалі підвищувати ставку Вчора 16:14 — Світ

ФРС США планує і надалі підвищувати ставку

Уповільнення інфляції в США відкрило можливість ФРС знизити темпи майбутніх підвищень ставок, але у ФРС не залишають сумнівів у тому, що продовжуватимуть посилювати монетарну політику, доки ціновий тиск повністю не буде подолано.

Так, президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що ФРС далеко від оголошення перемоги над інфляцією, попри хороші новини в інфляційному звіті від Міністерства праці у середу. Попри все ставку ФРС необхідно піднімати до 3,9% до кінця року та до 4,4% до кінця 2023 року, вважає Кашкарі.

Зараз ставка перебуває в діапазоні 2,25%-2,5%.

Після інфляційного звіті Міністерства праці США трейдери вважають підвищення ставки на 0,5 в.п. у вересні найбільш імовірним сценарієм.

На ринку акцій також сподіваються на менш агресивну політику Центробанку — індекс S&P 500 піднявся на 2,1%.

Фінансові ринки наразі оцінюють, що ставка сягне 3,75% до кінця року із її зниженням наступного року.

Нагадаємо, споживчі ціни (індекс CPI) у США у липні зросли на 8,5% щодо у річному обчисленні. За даними Міністерства праці США, таким чином інфляція сповільнилася із зафіксованого у попередньому місяці рекордного за останні 40 років рівня 9,1%.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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