Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші — Finance.ua
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Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші

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Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші
Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші
Українські ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть оформити допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одна з таких — ACTED (Агентство з технічного співробітництва та розвитку). Українці можуть отримати від французької організації 6600 грн.
Про те, хто зможе отримати гроші та як оформити допомогу — читайте далі.
ACTED — французька приватна, неурядова, неполітична та некомерційна організація, основна мета якої — допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях. У рамках програми ACTED виплачує переселенцям по 2200 за один місяць.

Хто може отримати виплату

Допомога надається жителям, які виїхали з таких областей:
  • Донецької;
  • Луганської;
  • Харківської;
  • Сумської;
  • Чернігівської;
  • Миколаївської;
  • Запорізької;
  • Херсонської.
На кожного члена сім’ї, яка виїхала на безпечні території, виплачується сума одразу у розмірі 6600 грн. Оплата провадиться через відділення Ощадбанку, «Укрпошти» або ж на картку Ощадбанку.
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Критерії для осіб, які претендують на допомогу від ACTED. Гроші можуть отримати:
  • самотні матері чи батьки, які виховують дітей,
  • самотні літні люди (60 років і старше),
  • сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю,
  • багатодітні сім’ї,
  • сім’ї з вагітними та жінками, які годують,
  • сім’ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування.
  • також претендувати на допомогу від організації можуть сім’ї, в яких через бойові дії повністю чи частково було пошкоджено житло.
Для того щоб подати заяву на оформлення допомоги від держави, слід подзвонити за телефоном: 0 800 33 69 36. Потрібні такі документи:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей.
До речі, одержати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Обозреватель
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