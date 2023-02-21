Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші — Finance.ua

Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші

Українські ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть оформити допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одна з таких — ACTED (Агентство з технічного співробітництва та розвитку). Українці можуть отримати від французької організації 6600 грн.

Про те, хто зможе отримати гроші та як оформити допомогу — читайте далі.

ACTED — французька приватна, неурядова, неполітична та некомерційна організація, основна мета якої — допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях. У рамках програми ACTED виплачує переселенцям по 2200 за один місяць.

Хто може отримати виплату

Допомога надається жителям, які виїхали з таких областей:

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Сумської;

Чернігівської;

Миколаївської;

Запорізької;

Херсонської.

На кожного члена сім’ї, яка виїхала на безпечні території, виплачується сума одразу у розмірі 6600 грн. Оплата провадиться через відділення Ощадбанку , «Укрпошти» або ж на картку Ощадбанку.

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Критерії для осіб, які претендують на допомогу від ACTED. Гроші можуть отримати:

самотні матері чи батьки, які виховують дітей,

самотні літні люди (60 років і старше),

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю,

багатодітні сім’ї,

сім’ї з вагітними та жінками, які годують,

сім’ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування.

також претендувати на допомогу від організації можуть сім’ї, в яких через бойові дії повністю чи частково було пошкоджено житло.

Для того щоб подати заяву на оформлення допомоги від держави, слід подзвонити за телефоном: 0 800 33 69 36. Потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей.

До речі, одержати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Обозреватель За матеріалами:

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