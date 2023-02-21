Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші — Finance.ua

Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші
Українські ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть оформити допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одна з таких — ACTED (Агентство з технічного співробітництва та розвитку). Українці можуть отримати від французької організації 6600 грн.
Про те, хто зможе отримати гроші та як оформити допомогу — читайте далі.
ACTED — французька приватна, неурядова, неполітична та некомерційна організація, основна мета якої — допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях. У рамках програми ACTED виплачує переселенцям по 2200 за один місяць.
Хто може отримати виплату
Допомога надається жителям, які виїхали з таких областей:
- Донецької;
- Луганської;
- Харківської;
- Сумської;
- Чернігівської;
- Миколаївської;
- Запорізької;
- Херсонської.
На кожного члена сім’ї, яка виїхала на безпечні території, виплачується сума одразу у розмірі 6600 грн. Оплата провадиться через відділення Ощадбанку, «Укрпошти» або ж на картку Ощадбанку.
Критерії для осіб, які претендують на допомогу від ACTED. Гроші можуть отримати:
- самотні матері чи батьки, які виховують дітей,
- самотні літні люди (60 років і старше),
- сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю,
- багатодітні сім’ї,
- сім’ї з вагітними та жінками, які годують,
- сім’ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування.
- також претендувати на допомогу від організації можуть сім’ї, в яких через бойові дії повністю чи частково було пошкоджено житло.
Для того щоб подати заяву на оформлення допомоги від держави, слід подзвонити за телефоном: 0 800 33 69 36. Потрібні такі документи:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей.
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