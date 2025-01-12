Французька компанія презентувала розумне дзеркало Omnia для моніторингу здоров’я — Finance.ua
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Французька компанія презентувала розумне дзеркало Omnia для моніторингу здоров’я

Технології&Авто
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Французька компанія презентувала розумне дзеркало Omnia для моніторингу здоров’я
Французька компанія презентувала розумне дзеркало Omnia для моніторингу здоров’я
Французька компанія Withings на виставці CES 2025 представила розумне дзеркало Omnia, яке сканує тіло людини та допомагає відстежувати стан здоров’я.
Про це пише TechCrunch.
Як розповідають представники компанії, Omnia — «це не просто продукт — це трансформаційний досвід, який переосмислює можливості цифрового здоров’я».
Нове дзеркало здатне виконувати повне сканування тіла та надавати детальну інформацію про вагу, а також стан серця і легень.
Французька компанія презентувала розумне дзеркало Omnia для моніторингу здоров’я
Окрім цього, Omnia зможе надавати власникам інформацію про сон, фізичну активність і харчування, однак для цього знадобляться додаткові розумні аксесуари.
Дзеркало буде інтерактивним, оснащене голосовим помічником та зможе передавати дані про стан здоров’я медичним працівникам, а також надавати рекомендації.
Наразі розумне дзеркало Withings перебуває на стадії концепту та розробки. Компанія планує пройти медичні випробування та додати нові функції, що базуються на штучному інтелекті.
За матеріалами:
mezha.media
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