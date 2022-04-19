Франція підтримає нафтове ембарго проти рф — Finance.ua

Франція підтримає нафтове ембарго проти рф

Вчора 19:47 — Енергетика

Франція підтримає нафтове ембарго проти рф

Франція виступає за нафтове ембарго Євросоюзу проти росії та переконуватиме інші країни підтримати цей крок.

Як повідомляє Reuters , про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у телеефірі.

Міністр сказав, що такий крок обговорюється серед заходів для нового пакету санкцій, а президент Франції Еммануель Макрон підтримує його.

«Сподіваюся, у наступні тижні ми зможемо переконати наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти», — сказав Бруно Ле Мер.

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Макрон заявляв, що підтримує і газове ембарго. Для Франції це менш болючий крок, ніж для багатьох членів ЄС, з огляду на велику частку атомної енергії в її енергетичному секторі.

Президентка Єврокомісії раніше повідомляла, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо «Сбербанку» росії, а також механізм нафтового ембарго проти москви.

Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою — до посилення путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.

Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ — 40%.

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