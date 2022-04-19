Франція підтримає нафтове ембарго проти рф — Finance.ua
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Франція підтримає нафтове ембарго проти рф

Вчора 19:47Енергетика
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Франція підтримає нафтове ембарго проти рфФранція підтримає нафтове ембарго проти рф
Франція виступає за нафтове ембарго Євросоюзу проти росії та переконуватиме інші країни підтримати цей крок.
Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у телеефірі.
Міністр сказав, що такий крок обговорюється серед заходів для нового пакету санкцій, а президент Франції Еммануель Макрон підтримує його.
«Сподіваюся, у наступні тижні ми зможемо переконати наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти», — сказав Бруно Ле Мер.
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Макрон заявляв, що підтримує і газове ембарго. Для Франції це менш болючий крок, ніж для багатьох членів ЄС, з огляду на велику частку атомної енергії в її енергетичному секторі.
Президентка Єврокомісії раніше повідомляла, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо «Сбербанку» росії, а також механізм нафтового ембарго проти москви.
Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою — до посилення путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.
Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ — 40%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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