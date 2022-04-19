Франція підтримає нафтове ембарго проти рф — Finance.ua

Макрон заявляв, що підтримує і газове ембарго. Для Франції це менш болючий крок, ніж для багатьох членів ЄС, з огляду на велику частку атомної енергії в її енергетичному секторі.
Президентка Єврокомісії раніше повідомляла, що шостий пакет санкцій ЄС може включити обмежувальні заходи щодо «Сбербанку» росії, а також механізм нафтового ембарго проти москви.
Втім, за її словами, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою — до посилення путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.
Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у росії. Загалом російська нафта складає 25% серед нафтового імпорту Євросоюзу, тоді як газ — 40%.