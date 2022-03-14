Франція оголосила новий розширений пакет санкції проти Росії (перелік обмежень) — Finance.ua

Франція оголосила новий розширений пакет санкції проти Росії (перелік обмежень)
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив новий пакет санкцій проти Росії у відповідь нападу на Україну. Фінанасові обмеження почнуть діяти від неділі, 13 березня.
Про це він сказав в ефірі радіостанції France Inter.
Нові санкції запрацювали від 13 березня.
Нові санкції Євросоюзу щодо Росії будуть направлені:
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- на заборону імпорту заліза та сталі з Росії,
- на заборону експорту предметів розкоші,
- на заборону інвестицій у російський нафтовий сектор,
- на розширення списку санкцій бізнесменів.
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