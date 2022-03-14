Франція оголосила новий розширений пакет санкції проти Росії (перелік обмежень) — Finance.ua

Франція оголосила новий розширений пакет санкції проти Росії (перелік обмежень)

Вчора 09:18

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив новий пакет санкцій проти Росії у відповідь нападу на Україну. Фінанасові обмеження почнуть діяти від неділі, 13 березня.

Про це він сказав в ефірі радіостанції France Inter.

Нові санкції запрацювали від 13 березня.

Нові санкції Євросоюзу щодо Росії будуть направлені:

на заборону імпорту заліза та сталі з Росії,

на заборону експорту предметів розкоші,

на заборону інвестицій у російський нафтовий сектор,

на розширення списку санкцій бізнесменів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною