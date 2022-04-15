Forbes оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів — Finance.ua
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Forbes оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів

Вчора 11:32Фондовий ринок
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Forbes оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларівForbes оцінив вартість підбитого крейсера "Москва" у 750 мільйонів доларів
Збитий Україною російський крейсер «Москва» став найдорожчою військовою втратою рф у війні з Україною.
Про це пише Forbes.
У ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» вразили флагман Чорноморського флоту росії з найпотужнішим озброєнням. Крейсер «перекинувся і почав тонути», каже офіцер оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров.
Forbes розрахував приблизну вартість, порівнявши «Москву» з крейсером того ж классу «Україна», який у 1995 році коштував 720 млн доларів.
У 2020 році крейсер ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але в новині про ремонт від державної «Кримської газети» вказана сума 30 млрд рублів, або 363 млн доларів за курсом на 14 квітня; в самому тексті цієї суми немає.
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«Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру наші військові сказали відомі слова, що стали слоганом: «Русский военный корабль, иди нах**».
До того як ЗСУ влучили в «Москву», найдорожчою втратою для росії був великий десантний літак Іл-76. Його вартість — 86 млн доларів. Загалом, українська армія знищила 160 літаків на 3,8 млрд доларів.
З початку повномасштабного вторгнення, за розрахунками Forbes, Росія втратила техніки на понад 10,8 млрд доларів. ЗСУ перетворили її на металобрухт, вартість якого Forbes оцінює в 45 млн доларів.

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За матеріалами: Економічна Правда
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