ТОП-7 найдорожчих екземплярів техніки рф, втраченої в Україні — Finance.ua
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ТОП-7 найдорожчих екземплярів техніки рф, втраченої в Україні

Вчора 18:49Технології&Авто
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Міністерство оборони оприлюднило добірку найдорожчої знищеної українськими захисниками техніки окупанта.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму понад 10 мільярдів доларів», — йдеться у повідомленні.
Захисникам України вдалося знищити:
  • танк Т-90 М «Владімір» вартістю до $3 млн. Такі використовувались у Сирії та другій війні в Карабасі;
  • «Панцир С-1» — самохідний зенітений ракетно-гарматний комплекс. Ціна такого — $15 млн. Один такий комплнекс спалили в Баштанці, а три екземпляри захопили і передали українським фахівцям для використання проти ворога;
  • бойовий вертоліт Ка-52 для розвідки місцевості та координації дій бойових вертольотів, може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі. Ціна — $16 млн. Цей гелікоптер 24 лютого збили над Межигірʼям, ще один — 2 березня в Бучанському районі, 12 березня — біля Скадовська, 16 березня — біля Миколаєва, 19 березня зразу два над Київщиною (зі Stinger) та над Запорізькою областю;
  • літак Іл-76. Ціна — $27 млн. Військово-транспортний літак призначений для транспортування десантників, техніки і вантажів різного призначення. Може забезпечити викидання 126 осіб десантної групи. Наразі відомо про один збитий Іл-76 в Україні разом із десантниками;
  • два Су-35 С (ціною $65 млн за один) знищили на Київщині (ракетами), ще один було знищено 4 березня в Чернігові за допомогою ПТРК «Ігла-1»;
  • «Іскандер-М» (до $100 млн) — призначений для перевезення балістичних ракет. Ймовірно, саме ними на початку вторгнення 24 лютого росіяни влучили по українських аеродромах. Українські військові 10 березня знищили дивізіон «Іскандер-М» з чотирьма установками і 8 балістичними ракетами;
  • великий десантний корабель «Саратов» (понад $100 млн), що може возити до 1000 тонн техніки та вантажів. Брав участь в анексії Криму та вторгненні в Грузії. У березні пішов до порту Бердянська, вийти з якого вже не зміг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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