Fitch дав прогноз, як довго триватиме війна та як вона позначиться на фінансах України — Finance.ua
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Fitch дав прогноз, як довго триватиме війна та як вона позначиться на фінансах України

Казна та Політика
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Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна триватиме мінімум до 2023 року. Це чинитиме істотний вплив на фінансову стабільність України.
Про це повідомляє Fitch.
«Ми очікуємо, що війна триватиме до 2023 року, в результаті чого державний борг перевищить 100% ВВП, що збільшить і без того величезні витрати на інфраструктуру та обсяги виробництва, а також посилить інфляційний і зовнішній тиск, в той час як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними», — йдеться в повідомленні.
Як відзначають аналітики агентства, перспективи політичного врегулювання війни з росією шляхом переговорів невеликі.
«Малоймовірно, що український уряд поступиться будь-якою істотною територією, захопленою росією, і ми очікуємо, що президент путін продовжить переслідувати мету підірвати суверенну незалежність України. Неясно, чи буде яка-небудь зі сторін мати достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту», — додали в Fitch.
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В агентстві зазначають, що Україна отримала полегшення завдяки реструктуризації держборгу на два роки. Однак, на думку аналітиків, надалі може знадобитися більш широка реструктуризація комерційного держборгу, хоча терміни поки не визначені.
Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з RD до CC. На думку агентства, Україна більше не перебуває в стані дефолту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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