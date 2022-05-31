Фінсектор рекордно погіршив оцінку ризиків та стану фінансового сектору — Finance.ua

Фінсектор рекордно погіршив оцінку ризиків та стану фінансового сектору

Вчора 18:03 — Казна та Політика

Керівники банків, страхових та інвестиційних компаній рекордно погіршили оцінку стану фінансового сектору з 2018 року, тобто від часу запровадження опитування НБУ.

Про це свідчать результати Опитування про системні ризики фінансового сектору за травень 2022 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та однієї інвестиційної компанії.

Що показало опитування

Відразу 88% топменеджерів уважають, що ситуація у фінсекторі погіршилася за останні шість місяців. Це більше ніж удвічі гірший баланс відповідей, якщо порівняти з періодом початку коронакризи.

Переважна більшість керівників фінустанов очікують на подальше погіршення стану фінансового сектору в наступні шість місяців, лише 9% опитаних прогнозують його поліпшення.

94% оцінили рівень ризику у фінансовому секторі як високий чи дуже високий.

Водночас загальна оцінка стійкості фінсектору до значних негативних подій майже не змінилася порівняно з кінцем 2021 року. Майже половина фінустанов оцінювали її як середню. Частка опитаних, які вважали стійкість фінсектору високою або дуже високою, навіть дещо зросла.

Які найбільші ризики для фінсектору

Всі респонденти головним джерелом ризику назвали війну з росією. Серед найбільших джерел ризику переважали макроекономічні фактори:

рівень інфляції,

обмінного курсу,

динаміка припливу інвестицій,

вартість активів та якість застави.

Також серед основних загроз залишився фактор шахрайства та кібернетичних загроз — він на шостому місці. Натомість фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що лідирував з 2018 року, навіть не потрапив до десятки найбільших джерел ризику.

Схильність фінансових установ до ризику за останні пів року суттєво зменшилася до найнижчого рівня з другої половини 2020 року.

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