Фінляндія посилить правила в’їзду в країну з 1 вересня — Finance.ua

Фінляндія посилить правила в’їзду в країну з 1 вересня Сьогодні 09:48 — Світ

Фінляндія посилить правила в’їзду в країну з 1 вересня

Фінляндія посилить низку правових норм, які стосуються в’їзду в країну. Вони почнуть діяти з 1 вересня

Зазначається, що закон про іноземців буде визначати кожну ситуацію, в якій необхідно відмовити у видачі посвідки на проживання, включно з наданням неправдивої інформації, нелегальним перебуванням, нелегальною роботою у Фінляндії та шлюбом за розрахунком.

Читайте також Фінляндія скорочує кількість притулків для біженців

Окрім цього буде істотно посилено порядок отримання посвідки на проживання для осіб, які шукають притулку, зокрема підтвердження їхньої особи. Біженці не зможуть змінити правові підстави для перебування в країні, наприклад, влаштувавшись на роботу. Також до інформації про відмову у в’їзді в інформаційній системі Шенгену буде додано біометричні дані.

Зміни входили в урядову програму прем’єр-міністра Петтері Орпо для посилення імміграційної політики. Президент Фінляндії Александр Стубб формально затвердить ці положення 5 липня.

Конфіскація майна росіян у Фінляндії

Раніше міністр юстиції Фінляндії Ліна Мері висловила підтримку ідеї конфіскації майна у росіян. Вона заявила, що уряд має намір спростити процес конфіскації квартир, що належать росіянам. Вирішення цього питання планується на середину 2024 року.



А вже у червні цього року стало відомо, що уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Завтра президент підпише зміни до закону.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.