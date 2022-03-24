Фінляндія не видасть ліцензію атомній електростанції, яку будує "Росатом" — Finance.ua

За словами міністра в ситуації, коли великий власник майбутньої АЕС порушив усі пов’язані з ядерною енергетикою правила і насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати.
Міністр додав, що рішення про продовження проєкту АЕС «Ханхіківі» або зміну постачальника приймаються власниками, але держава втрутиться на етапі розгляду заяви про видачу ліцензії.
«Коли розглядається питання про видачу ліцензії, на чільне місце ставляться спільні інтереси суспільства. У ситуації, коли у нас є великий власник, який порушив усі правила, так чи інакше пов’язані з ядерною енергетикою, та насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати», — наголосив Лінтіля.
«Упродовж війни Росія захопила дві атомні електростанції в Україні — ЧАЕС та ЗАЕС. Найбільшим акціонером Fennovoima є російська держкомпанія „Росатом“, яка також відповідає за виробництво російської ядерної зброї», — нагадує видання.