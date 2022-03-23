ЄС розділився щодо енергетичного ембарго проти РФ: хто блокує рішення — Finance.ua
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ЄС розділився щодо енергетичного ембарго проти РФ: хто блокує рішення

Вчора 19:07Енергетика
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Країни Євросоюзу розділилися на різні табори під час обговорення ембарго на російську нафту, газ та вугілля — зокрема, заборону імпорту російської нафти блокують Німеччина та Нідерланди.
Про це повідомляє Reuters.
Відтак, під час зустрічі у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС так і не дійшли порозуміння щодо того, чи вводити санкції проти енергетичного сектора Росії через її вторгнення в Україну.
Німеччина та Нідерланди заявили, що блок занадто сильно залежить від російської нафти та газу, аби ухвалити рішення про ембарго. Країни вважають, що ЄС залежить від російської нафти і газу і не може зараз відключитися.
«Питання нафтового ембарго — це не питання, хочемо ми чи не хочемо, а питання, наскільки ми залежимо від нафти», — заявляла раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Крім того, зазначила вона, є й інші країни-члени, які не можуть зупинити імпорт нафти «з дня на день». Німеччина вважає, що ЄС слід працювати над зменшенням залежності від Москви в енергетичному секторі.
При цьому Італія, яка залежить від російського газу, апелює до і без того високих цін на енергоносії. Санкції щодо вугілля є червоною лінією для Німеччини, Польщі та Данії. При цьому є табір, для яких недоторканою є нафта — зокрема, Нідерланди.
При цьому опонуючий табір представлений країнами Балтії, які хочуть більш суворих санкцій проти агресора. Регіон хоче нафтового ембарго, а міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс публічно виступав за повний пакет санкцій включно з блокуванням портів:
«Чому Європа повинна дати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті і газі? Більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання несанкціонованих російських банків у Європі? Час вимкнути живлення», — написав він у Twitter.
За словами співрозмовників агентства, інші потенційні санкції, які обговорюються, включають закриття лазівок у трастових фондах, якими користуються олігархи, розширення санкційного списку, закриття портів ЄС для російських кораблів та відключення більшої кількості російських банків від SWIFT.
Все це знову обговорюватиметься у четвер, коли президент США Джо Байден перебуватиме в Брюсселі для переговорів із НАТО, ЄС та членами Великої сімки, включно з Японією, щодо більш жорстких санкцій проти Москви.
За матеріалами: Економічна Правда
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