Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту — Finance.ua

Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту Сьогодні 08:40 — Казна та Політика

Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у першому читанні за основу законопроєкт N9230 «Про валюту і валютні операції» щодо відповідальності за порушення резидентами строку розрахунків за операціями з експорту.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

«Необхідність прийняття Закону зумовлена ситуацією, яка склалася з вітчизняними підприємствами-експортерами, коли вони поставили свої товари та послуги покупцям з російської федерації або республіки білорусь ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та досі не змогли отримати кошти від таких контрагентів», — пояснив він.

Внаслідок цього українським експортерам загрожує відповідальність відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції» за неодержання грошових коштів за договором та порушення строку розрахунків, встановленого законом.

Тобто законопроєкт передбачає звільнення резидентів України — суб'єктів господарювання, які за операціями з експорту товарів/послуг, поставлених контрагентам — резидентам рф або республіки білорусь до 24 лютого 2022 року, не одержали грошових коштів від таких контрагентів, від відповідальності.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

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