Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту — Finance.ua
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Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту

Казна та Політика
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Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту
Фінкомітет Ради схвалив законопроєкт щодо строків розрахунків за операціями з експорту
Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у першому читанні за основу законопроєкт N9230 «Про валюту і валютні операції» щодо відповідальності за порушення резидентами строку розрахунків за операціями з експорту.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
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«Необхідність прийняття Закону зумовлена ситуацією, яка склалася з вітчизняними підприємствами-експортерами, коли вони поставили свої товари та послуги покупцям з російської федерації або республіки білорусь ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та досі не змогли отримати кошти від таких контрагентів», — пояснив він.
Внаслідок цього українським експортерам загрожує відповідальність відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції» за неодержання грошових коштів за договором та порушення строку розрахунків, встановленого законом.
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Тобто законопроєкт передбачає звільнення резидентів України — суб'єктів господарювання, які за операціями з експорту товарів/послуг, поставлених контрагентам — резидентам рф або республіки білорусь до 24 лютого 2022 року, не одержали грошових коштів від таких контрагентів, від відповідальності.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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