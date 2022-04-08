Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти та скільки вони платять росії — Finance.ua

Фінансисти війни: хто найбільші покупці російської нафти та скільки вони платять росії

Вчора 21:04 — Енергетика

Експорт нафти приносить росії близько $500 млн на день. Світ поступово відмовляється від російської сировини. Але є такі, хто стає рятувальниками кремля.

росія є одним із найбільших у світі експортерів вуглеводнів. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2019 році країна експортувала близько 54% видобутого вугілля, 31% природного газу та 70% нафти. Вугілля в основному купували енергетики та металурги Китаю, нафта та природний газ прямували до Європи трубопроводами.

При цьому новий, п’ятий пакет санкцій Євросоюзу торкнеться лише вугілля. Це мінус $4 млрд на рік для російських вугільних компаній — нафта та газ дають набагато більше. Журналісти НВ розбиралися, скільки саме росія отримує грошей за нафту та хто фінансує російську військову машину.

Нафтові мільярди

За підсумками 2021 року експорт нафти з рф склав близько 230 млн тонн (-3,6% рік до року) на $110,1 млрд (+52,2%). Про це повідомляла Федеральна митна служба росії. Таке зростання доходів без нарощування обсягів стало можливим завдяки високим світовим цінам. Додатково експорт готових нафтопродуктів становив близько 144,3 млн тонн (+1,8%) на $70 млрд. (+54,3%).

Сумарно це близько $180 млрд валютного виторгу. Якщо цього року ціни залишаться на високому рівні, а ключові споживачі не запровадять ембарго, Росія матиме багато ресурсів для продовження війни в Україні та дотування внутрішнього ринку.

рф є найбільшим у світі експортером нафти на світові ринки та другим за величиною експортером сирої нафти після Саудівської Аравії. Вона експортує 2,85 млн барелів на день через морські порти та трубопроводи.

За даними The Hill, два світові регіони забезпечують 90% експорту російської нафти. Це Євросоюз та Китай. 2021 року Європа викупила близько 42% російської нафти, Китай — 14%, ще 30% залишилося в росії.

Деякі країни Східної Європи залежать від російської нафти. Наприклад, Литва отримує 83% імпорту нафти з росії, за нею йдуть Фінляндія (80%), Словаччина (74%), Польща (58%), Угорщина (43%) та Естонія (34%). Але залежність найбільших покупців менша. Наприклад, частка росії в імпорті Німеччини лише 30%.

Хто закуповує найбільше російської нафти

серед європейських країн найбільшими покупцями російської нафти були: За даними UN Comtrade database , за підсумками 2020 року (інформації за 2021 рік ще немає)

• Нідерланди — 31,8 млн тонн;

• Німеччина — 21,8 млн тонн;

• Польща — 14,9 млн тонн;

• Італія — 12,6 млн тонн;

• Фінляндія — 9,2 млн тонн;

• Словаччина — 5,5 млн тонн;

• Угорщина — 3,8 млн тонн;

• Велика Британія — 3,1 млн тонн.

Крім того, в топі споживачів Китай, Японія та Південна Корея.

Потрібно виділити білорусь. Ця країна отримала близько 14,8 млн тонн нафти з росії. Але у перерахунку на 1 тонну платить менше за інші країни. Це пов’язано з особливими відносинами двох країн, які гарантували дисконт для білорусів. Примітно, що саме Україна споживала більшу частину білоруських нафтопродуктів.

Хто відмовиться?

На сьогодні лише 4 країни відмовилися від російської нафти. Це Австралія, Велика Британія, Канада та США. 2020 року російську нафту купували лише британці та американці — сумарно на $2 млрд. Якщо припустити, що їхні обсяги закупівлі не змінилися у 2021 році, то з урахуванням зростання цін вони могли заплатити росіянам близько $3 млрд.

Якщо додати білорусь, то цього року рф може втратити близько $7-8 мільярдів нафтових доходів.

Інші великі споживачі поки що мовчать. Навіть Литва, яка першою з країн ЄС відмовилася від російського газу, не ухвалює рішень щодо нафти.

Щодо інших великих споживачів — Німеччина заявила про прагнення припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

Нідерланди, Угорщина, Австрія лише на рівні країн виступають проти нафтового ембарго.

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