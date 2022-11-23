Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg — Finance.ua
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Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg

Фінтех і Картки
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Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg
Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg
Більшість країн, які спочатку погодилися обслуговувати російську платіжну систему «Мир», відмовилися від цієї співпраці під загрозою санкцій Мінфіну США.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
«Міжнародні амбіції росії щодо втілення власної альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard зазнали краху, оскільки навіть деякі з її найближчих союзників відмовилися від платіжної системи „Мир“ після погрози США накласти санкції на всіх, хто допомагатиме або підтримуватиме її використання», — зазначається в повідомленні.
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При цьому уточнюється, що з дев’яти країн, які спочатку погодилися на обслуговування системи «Мир» після першої хвилі обмежень з боку Сполучених Штатів у 2014 році, банки шести країн згодом відмовилися це робити. Причому, вони скасували домовленості через два місяці після того, як Міністерство фінансів США оприлюднило своє попередження в вересні.
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За інформацією Bloomberg, що у банку росії були здивовані відмовою таких «дружніх» країн від співпраці з російською платіжною системою.
Як повідомлялося, припинили повністю або скоротили співпрацю із системою «Мир» банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, В’єтнамі й Туреччині.

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За матеріалами:
Укрінформ
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