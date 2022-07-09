Finance.ua Страхування запускає акцію для абонентів «Київстар» — Finance.ua

Finance.ua Страхування запускає акцію для абонентів «Київстар»
В липні 2022 року абоненти національного мобільного оператора «Київстар» можуть заощадити 20% власних коштів придбавши страховий поліс через сервіс Finance.ua Страхування.
Отримати знижку можна завдяки промокоду, доступному в додатку Мій Київстар, з 01.07 по 31 07.2022 року, а скористатись з 01.07 по 07.08.2022 року.
Вона діє на оформлення полісів: ОСЦПВ (Автоцивілка), Зелена картка та Медичне (туристичне) страхування. Кожен абонент має можливість використати акційний промокод необмежену кількість разів, купуючи необхідні поліси.
Для цього під час оформлення замовлення на Finance.ua Cтрахування потрібно ввести промокод у відповідному полі, аби отримати знижку.
Завантажити додаток Мій Київстар можна тут.
Серед переваг роботи з додатком: можливість поповнювати рахунок без комісії та отримувати вигідні пропозиції від партнерів і бонуси від Київстар.
Щиро радіємо, що разом з «Київстар» сервіс Finance.ua Страхування надає українцям таку важливу підтримку у ці буремні часи.
Ознайомитись з правилами акції можна за посиланням.
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