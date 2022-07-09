Finance.ua Страхування запускає акцію для абонентів «Київстар» — Finance.ua

Finance.ua Страхування запускає акцію для абонентів «Київстар» Вчора 09:13 — Особисті фінанси

Finance.ua Страхування запускає акцію для абонентів «Київстар»

В липні 2022 року абоненти національного мобільного оператора «Київстар» можуть заощадити 20% власних коштів придбавши страховий поліс через сервіс Finance.ua Страхування

Отримати знижку можна завдяки промокоду, доступному в додатку Мій Київстар, з 01.07 по 31 07.2022 року, а скористатись з 01.07 по 07.08.2022 року.

Для цього під час оформлення замовлення на Finance.ua Cтрахування потрібно ввести промокод у відповідному полі, аби отримати знижку.

Завантажити додаток Мій Київстар можна тут

Серед переваг роботи з додатком: можливість поповнювати рахунок без комісії та отримувати вигідні пропозиції від партнерів і бонуси від Київстар.

Щиро радіємо, що разом з «Київстар» сервіс Finance.ua Страхування надає українцям таку важливу підтримку у ці буремні часи.

Ознайомитись з правилами акції можна за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.