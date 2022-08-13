Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року — Finance.ua

Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року Вчора 15:14 — Особисті фінанси

Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року

У четвертому кварталі поточного року вартість послуг фіксованого доступу до інтернету в Україні зросте на 15−25%.

Таке подорожчання прогнозує заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

«Я можу спрогнозувати зростання вартості доступу до мережі Інтернет на рівні +15−25% залежно від міста, приблизно протягом четвертого кварталу цього року. У деяких регіонах вже таке збільшення сталося», — зазначив Федієнко.

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На думку депутата, окрім інфляції та зростання витрат на ремонти у зв’язку з активними бойовими діями на території України, зростання цін на фіксований доступ в інтернет також буде пов’язане з планами збільшити оподаткування імпорту на 10%.

«Але оператори, я думаю, і без цього піднімуть ціни — їм потрібно зберегти людей, зберегти фахівців», — підкреслив він.

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