Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року

Особисті фінанси
979
Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року
Фіксований інтернет може подорожчати в Україні на 25% вже до кінця року
У четвертому кварталі поточного року вартість послуг фіксованого доступу до інтернету в Україні зросте на 15−25%.
Таке подорожчання прогнозує заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.
«Я можу спрогнозувати зростання вартості доступу до мережі Інтернет на рівні +15−25% залежно від міста, приблизно протягом четвертого кварталу цього року. У деяких регіонах вже таке збільшення сталося», — зазначив Федієнко.
Читайте також
На думку депутата, окрім інфляції та зростання витрат на ремонти у зв’язку з активними бойовими діями на території України, зростання цін на фіксований доступ в інтернет також буде пов’язане з планами збільшити оподаткування імпорту на 10%.
«Але оператори, я думаю, і без цього піднімуть ціни — їм потрібно зберегти людей, зберегти фахівців», — підкреслив він.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.