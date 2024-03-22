ФГВФО виставив на аукціон черговий «галузевий пул» кредитів із нерухомістю в заставі — Finance.ua

ФГВФО виставив на аукціон черговий «галузевий пул» кредитів із нерухомістю в заставі Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

ФГВФО виставив на аукціон черговий «галузевий пул» кредитів із нерухомістю в заставі

10 квітня 2024 року в системі «Prozorro.Продажі» відбудеться аукціон із продажу пулу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, сформованого за так званим галузевим принципом. До складу виставленого на торги лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами, та дебіторська заборгованість, що перебувають на балансі ПАТ «Промінвестбанк».

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Спільна ознака виставлених на торги активів — КВЕД боржника «Переробна промисловість». Загальна заборгованість за включеними до складу пулу активами становить понад 13,3 млрд грн.

Виконання зобов’язань перед банком за кредитами, що виставлені на продаж у складі пулу, забезпечено, зокрема, нерухомістю та устаткуванням кондитерського виробництва у м. Дніпрі, а саме:

адміністративно-побутовий корпус загальною площею 6 450,1 кв. м;

трансформаторна підстанція і головний корпус загальною площею 29 232,9 кв. м;

холодильно-компресорна будівля загальною площею 1 711,4 кв. м;

приміщення підготовчого відділення загальною площею 453,0 кв. м;

вагові, склад, градирні, масложироуловлювач, електро- та автонавантажувачі, обладнання харчової промисловості в різному технічному стані та інше рухоме та нерухоме майно.

Крім того, у заставі за кредитами, що виставляються у складі пулу, — товари, транспорт, майнові права, фінансова порука тощо.

Кожен з активів, включених до складу лоту, 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі «Prozorro.Продажі», але вони так і не були реалізовані.

Торги проводитимуться за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Нагадаємо, цього тижня (18−22 березня) у системі «Prozorro.Продажі» планується продаж активів 13 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації всіх лотів, становить 1 496 млн грн.

Finbalance За матеріалами:

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