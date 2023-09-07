Фармкомпанія з Данії стала найдорожчою в Європі — Finance.ua

Фармкомпанія з Данії стала найдорожчою в Європі Сьогодні 05:19 — Фондовий ринок

Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk обігнала французького виробника споживчих товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton і стала найбільшою в Європі за ринковою капіталізацією.

Про це свідчать дані MarketWatch. На торгах 5 вересня акції Novo Nordisk зросли на 1,99%, а папери LVMH впали на 0,83%.

Акції Novo Nordisk різко подорожчали завдяки запуску ліків проти ожиріння Wegovy у Великій Британії. Минулого місяця дослідження показали, що цей препарат проти ожиріння знижує ризик серцевих нападів та інсультів на 20%.

У серпні Novo Nordisk злетіла в ціні після успішних випробувань Wegovy і зміцнилася на другій позиції найдорожчих компаній Європи.З початку 2023 року ринкова вартість компанії зросла на 41% - до понад $420 млрд.

Це можна порівняти з капіталізацією американської фармкомпанії Eli Lilly and Co. ($417 млрд), яка є найбільшим конкурентом данської фірми, та нафтової Exxon Mobil ($422 млрд).

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