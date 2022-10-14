Ethereum вперше набув дефляційного характеру після The Merge — Finance.ua

Ethereum вперше набув дефляційного характеру після The Merge Вчора 14:36 — Фінтех і Картки

Ethereum вперше набув дефляційного характеру після The Merge

Близько місяця тому Ethereum повністю перейшов на доказ частки (PoS). Багато хто очікував, що слідом за цим ціна активу злетить, оскільки рівень пропозиції скоротиться. Але дефляційного характеру актив набув тільки зараз.

За останній тиждень пропозиція Ethereum скоротилася на 0,13%. Експерти пов’язують це з двома факторами — стрибок цін на газ і мінт XEN, який викликав дефляційну швидкість спалювання ETH.

Перехід від майнерів до валідаторів призвів до скорочення винагороди. У зв’язку з цим швидкість появи нових «монет» знизилася приблизно на 90%.

Але при цьому кількість нових блоків зросла. А замість скорочення плати за газ користувачі побачили її стрибок.

Примітно, що ціна на актив не зросла, а впала. За останній тиждень курс знизився на більш ніж 5%. На момент написання новини ETH торгується на рівні $1242,6.

Інвестори розраховують, що уповільнення пропозиції Ethereum призведе до зростання цін. Це цілком логічно, якщо йдеться про дефляційні активи. Але в найближчій перспективі тренд може піти вниз.

Це зумовлено позицією деяких трейдерів. 1,22 млн адрес утримують 8,38 млн ETH від прориву вище $1300. Продаючи в різних точках беззбитковості, а зазначені активи були закуплені по $1325-1365, вони тільки гальмують висхідний тренд.

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