Ердоган просить Маска відкрити завод Tesla в Туреччині — Finance.ua

Ердоган просить Маска відкрити завод Tesla в Туреччині Сьогодні 02:41 — Світ

Ердоган просить Маска відкрити завод Tesla в Туреччині

Ілон Маск відвідав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Нью-Йорку, витративши близько 45 хвилин на обговорення штучного інтелекту та потенційного заводу Tesla.

Про це пише Bloomberg.

Вони зустрілися, коли світові лідери, включаючи президента Джо Байдена, почали збиратися на щорічне засідання Генеральної Асамблеї ООН.

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Офіс Ердогана заявив, що він хоче запровадити в країні сервіс Starlink. Зустріч з Маском дозволила Ердогану просувати деякі з його ключових амбітних проєктів. Таких як запланований запуск супутника Turksat 6A наступного червня. Ердоган назвав це важливою віхою для збору розвідданих, які можуть бути використані у військових цілях.

Туреччина наразі також шукає допомоги в розробці акумуляторів для свого першого електромобіля Togg.

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