Енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕК — Finance.ua
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Енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕК

Вчора 19:16Технології&Авто
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Енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕКЕнергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕК
Енергетики компанії ДТЕК отримали ще 170 терміналів супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска.
Про це повідомляє пресс-служба компанії.
«Додаткові 170 терміналів супутникового інтернету Starlink допоможуть енергетикам компанії ефективніше підтримувати стабільну роботу електромереж, та посприяє найшвидшому відновленню електропостачання ремонтними бригадами», — йдеться в повідомленні.
Енергетики на місцях вже почали отримувати термінали Starlink. Вони допоможуть ще швидше та ефективніше ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів електромереж і повертати світло в домівки українців, зазначили в компанії.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК мобілізував всі наявні аварійні бригади енергетиків для відновлення електропостачання постраждалих від війни населених пунктів в цілодобовому режимі. Лише в Київській області працює 30 аварійно-ремонтних бригад.
За матеріалами: РБК-Україна
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