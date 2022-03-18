Енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕК — Finance.ua

Енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕК

Енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска, - ДТЕК

Енергетики компанії ДТЕК отримали ще 170 терміналів супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє пресс-служба компанії.

«Додаткові 170 терміналів супутникового інтернету Starlink допоможуть енергетикам компанії ефективніше підтримувати стабільну роботу електромереж, та посприяє найшвидшому відновленню електропостачання ремонтними бригадами», — йдеться в повідомленні.

Енергетики на місцях вже почали отримувати термінали Starlink. Вони допоможуть ще швидше та ефективніше ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів електромереж і повертати світло в домівки українців, зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК мобілізував всі наявні аварійні бригади енергетиків для відновлення електропостачання постраждалих від війни населених пунктів в цілодобовому режимі. Лише в Київській області працює 30 аварійно-ремонтних бригад.

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