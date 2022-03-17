Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні — Finance.ua
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Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні

Вчора 17:17Фондовий ринок
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Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні
Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трасформації Михайло Федоров.
Starlink — додаток, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X.
Застосунок було завантажено 21 000 разів у неділю, 13 березня, у всьому світі в обох магазинах App Store та Google Play. Це найбільша кількість завантажень у світі за один день. Причому більшість відбувалися з України.
Також додаток завантажили в Україні майже 100 000 разів, за останні два тижні кількість інсталяцій у світі зросла більш ніж утричі.
Станції супутникового інтернету Starlink вже працюють в Україні, щоб підтримати належне функціонування критичної інфраструктури та послуги у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики.
Довідка Finance.ua:
  • Starlink розроблений, щоб надавати широкосмуговий доступ до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. У будь-якій точці планети. А застосунок потрібний, щоб встановити зв’язок із супутником і щоб запрацював інтернет.
За матеріалами: Finance.UA
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