Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні — Finance.ua

Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні

Вчора 17:17 — Фондовий ринок

Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трасформації Михайло Федоров.

Starlink — додаток, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X.

Застосунок було завантажено 21 000 разів у неділю, 13 березня, у всьому світі в обох магазинах App Store та Google Play. Це найбільша кількість завантажень у світі за один день. Причому більшість відбувалися з України.

Також додаток завантажили в Україні майже 100 000 разів, за останні два тижні кількість інсталяцій у світі зросла більш ніж утричі.

Станції супутникового інтернету Starlink вже працюють в Україні, щоб підтримати належне функціонування критичної інфраструктури та послуги у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики.

Довідка Finance.ua:

Starlink розроблений, щоб надавати широкосмуговий доступ до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. У будь-якій точці планети. А застосунок потрібний, щоб встановити зв’язок із супутником і щоб запрацював інтернет.

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