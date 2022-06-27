Емісія гривні тисне на валютний ринок: у НБУ назвали причини зростання курсу долара — Finance.ua
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Емісія гривні тисне на валютний ринок: у НБУ назвали причини зростання курсу долара

Особисті фінанси
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Емісія гривні тисне на валютний ринок: у НБУ назвали причини зростання курсу долара
Емісія гривні тисне на валютний ринок: у НБУ назвали причини зростання курсу долара
Члени Ради з фінансової стабільності України обговорили вкрай негативні наслідки для макроекономічної стабільності від надмірного монетарного фінансування дефіциту держбюджету. Засідання відбулося 23 червня.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Такі наслідки найбільш наочно виявляються у впливі на валютний ринок. Випущені в обіг гривні потрапляють на валютний ринок, тиснуть на обмінний курс», — йдеться в повідомленні.
НБУ для задоволення попиту на валюту постійно проводить інтервенції, обсяг яких щомісяця збільшується, що виснажує міжнародні резерви.
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«Таке скорочення міжнародних резервів наразі не компенсується міжнародною допомогою. Якщо через емісійне фінансування бюджету міжнародні резерви НБУ вичерпаються, це створить загрозу значної девальвації валюти та стрімкого прискорення інфляції. Зі свого боку, це посилює ризики для фінансової стабільності», — йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, за підсумками січня-травня 2022 року дефіцит держбюджету був більшим, ніж за цілий рік у 2021 та 2020 роках. Доходи бюджету скоротилися (у тому числі через пільгове оподаткування імпорту), водночас видатки суттєво зросли, насамперед на військові потреби та соціальні програми. На сьогодні щомісячні фінансові потреби уряду оцінюються в близько 5 млрд доларів.
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«Від початку широкомасштабної агресії росії проти України підтримка уряду з боку Національного банку стала превалюючою, однак вона не може бути альтернативою фінансуванню дефіциту бюджету з інших джерел, таких як залучення міжнародного та ринкового фінансування», — зазначили в НБУ.
Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави. Її членами є керівники фінансових відомств України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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