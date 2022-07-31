Експерти передбачали крах криптовалюти LUNA 4 роки тому — Finance.ua

Експерти передбачали крах криптовалюти LUNA 4 роки тому Вчора 05:23 — Фінтех і Картки

Експерти передбачали крах криптовалюти LUNA 4 роки тому

Розробник криптовалюти Ethereum (ETH) Маріано Конті, який раніше обіймав посаду керівника відділу вивчення смарт-контрактів у MakerDAO, згадав, що ще в 2018 році експерти пророкували крах Terra (LUNA).

Він зазначив, що фахівці обговорювали недоліки криптовалюти у квітні 2018 року і були вкрай далекоглядні у цих обговореннях.

Так звану «Спіраль смерті» Terra (LUNA) було передбачено ще 4 роки тому. Програміст Сайрус Юнессі з MakerDAO розкритикував архітектуру Terra (LUNA) та її стейблкоїн TerraUSD (UST) в одній із соціальних мереж. Тоді він заявив про те, що проект обов’язково чекає крах і дивувався, чому творці стартапу цього не розуміють.

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Юнессі також згадав про трагедію стейблкоіна NuBits (USNBT), який підтримував сумнівні алгоритми, чия вартість впала в другому кварталі 2016 року.

Юнессі підтримала колишній директор біржі Coinbase Лінда Се, яка також розкритикувала механізм підтримки UST виключно токеном LUNA. За словами Се, подібний сценарій захисту надто крихкий. Будь-яка паніка на ринку з боку інвесторів легко запустить «спіралі смерті» — сценарій, коли дві криптовалюти — стейблкоїн і його базовий токен знизяться майже до нуля.

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