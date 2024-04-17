Експерти назвали основні причини популярності Toyota Camry — Finance.ua

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Експерти назвали основні причини популярності Toyota Camry

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Експерти назвали основні причини популярності Toyota Camry
Експерти назвали основні причини популярності Toyota Camry
Toyota Camry досі залишається одним із найпопулярніших автомобілів у світі. У чому причина популярності цього японського седана, і чому його дійсно варто купити, розповіли експерти порталу HotCars.
Дешевше, ніж конкуренти
Однією з головних переваг седана Toyota Camry у 2024 році залишається його конкурентоспроможна ціна. У США він коштує від 26 420 доларів. Тим часом найближчі конкуренти Toyota Camry в особі Honda Accord та Hyundai Sonata коштують від 27 895 та 28 615 доларів відповідно.
Економічність гібридної версії
Тим, хто шукає економічний і водночас продуктивний «гібрид», журналісти радять звернути увагу на гібридну версію Toyota Camry 2024 року на базі 2,5-літрового рядного чотирициліндрового бензинового мотора потужністю 176 к.с. у поєднанні з двома електродвигунами.
Привабливий дизайн
Toyota Camry виділяється серед конкурентів на кшталт Honda Accord сміливим дизайном з оригінальним оздобленням залежно від обраної комплектації. Наприклад, у виконанні XSE седан має чорні акцентні деталі та металеві грати з хромованими вставками, що надає йому більш спортивного вигляду.
Революційні системи безпеки
Toyota не приховує, що при проектуванні нових автомобілів ставить безпеку на перше місце. Тому в компанії створили фірмову систему безпеки та допомоги водієві під назвою Toyota Safety Sense (TSS). Вона включає в себе систему запобігання зіткнень, функцію автоматичного керування дальнім світлом, адаптивний круїз-контроль із розпізнаванням дорожніх знаків, а також систему утримання в смузі руху.
Легендарна надійність
За оцінками J.D. Power, надійність цього седана складає 88 балів із 100 можливих.
Висока потужність
Ще одна причина купити Toyota Camry 2024 — це її висока потужність, яка в топовому виконанні із 3,5-літровим мотором V6 досягає 301 к.с. У «базі» седан оснащується 2,5-літровою рядною «четвіркою» потужністю 202 кінські сили. Таким чином, Camry потужніший за своїх найближчих конкурентів.
Розкішний та практичний інтер'єр
Незалежно від комплектації ви в будь-якому випадку отримаєте інтер'єр преміум-класу. Вже у базових версіях, таких як Camry LE, автомобіль має сидіння водія з 8-позиційним регулюванням, шість динаміків, сидіння з тканинним оздобленням та двозонний автоматичний клімат-контроль. Дорожчі комплектації мають ще більш розкішний салон зі шкіряним оздобленням та підігрівом сидінь.
Найсучасніші технології
Toyota Camry 2024 має пристойний набір сучасних технологій. Серед них — мультимедійна система з 9-дюймовим сенсорним екраном та підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, 10-дюймовий кольоровий проекційний дисплей, пристрій для бездротової зарядки мобільних пристроїв за стандартом Qi та аудіосистема JBL Premium Audio із 9 динаміками.
Удосконалена платформа
Toyota Camry 2024 модельного року побудована на Toyota TNGA-K, яка лежить в основі всіх повнорозмірних та середньорозмірних кросоверів та мінівенів марки. Завдяки цьому седан має низький центр ваги та просторий салон, а дорожній шум та надмірна вібрація практично невідчутні.
Комплектація TRD
Toyota Camry 2024 пропонується у багатьох комплектаціях, які задовольнять потреби кожного клієнта, незалежно від того, чого він чекає від автомобіля. TRD — це одна з найцікавіших комплектацій автомобіля, що забезпечує високу продуктивність. У цьому виконанні автомобіль має 301-сильний двигун V6, спеціальну спортивну підвіску, шкіряне оздоблення салону з червоними ременями безпеки, пофарбовані в чорний колір корпуси бічних дзеркал, 19-дюймові колісні диски матово-чорного кольору, аеродинамічне оздоблення кузова та спортивний вихлоп.
Повнопривідна версія
Хоча Toyota Camry 2024 стандартно має передній привід, на деяких ринках у неї також є версії з інтелектуальною системою повного приводу, яка автоматично вмикається/вимикається.
Спеціальна серія Nightshade Edition
Toyota Camry 2024 року має спеціальний пакет обробки під назвою Nightshade Edition з чорними деталями екстер'єру і бронзовими легкосплавними дисками. Зовні автомобіль у цьому виконанні примітний чорною решіткою радіатора з сітчастою вставкою, чорними акцентами, переднім сидінням зі спортивним оздобленням SoftTex і спойлером ззаду.
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За матеріалами:
mmr.ua
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