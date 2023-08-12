Експерти назвали найпопулярніші моделі у автовикрадачів за 2022 рік — Finance.ua
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Експерти назвали найпопулярніші моделі у автовикрадачів за 2022 рік

Технології&Авто
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За підсумками дослідження Національного страхового бюро по боротьбі зі злочинністю стало відомо, що в США автомобілями, що найбільше викрадаються, минулого року стали повнорозмірні пікапи.
Зазначається, що 2022-го за океаном машини викрадали кожні 32 секунди. У той період на пікапи припало понад чверть усіх крадіжок авто в країні. Найбільшу популярність набули пікапи Chevrolet. Таких машин було викрадено 49 903 одиниць. На пікапи Ford припало 48 175 крадіжок.
Що стосується пікапів GMC, то таких транспортних засобів викрали 16 622 одиниці.
Далі в переліку популярності у автовикрадачів йдуть Honda Civic і Honda Accord — 27 113 і 27 089 викрадених автомобілів відповідно. Повідомляється, що Hyundai Sonata і Elantra опинилися в топ-10 моделей, що найчастіше викрадають, через відсутність у них іммобілайзера.
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За матеріалами:
MMR
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