Експерти назвали найкращі криптовалюти січня — Finance.ua

Експерти назвали найкращі криптовалюти січня Сьогодні 07:08 — Криптовалюта

Експерти назвали найкращі криптовалюти січня

Початок 2023 року видався вдалим для гравців криптовалютного ринку — усі топові віртуальні активи зросли у вартості. Так за минулі 30 днів Bitcoin зріс на 40%. Раніше актив настільки тішив своїх власників ще у жовтні 2021 — тоді приріст курсу ВТС склав 41%. Попри позитивну динаміку флагманської криптовалюти, знайшлися й інші цифрові активи з рейтингу топ-100, для яких січень був більш ніж вдалим.

Найкращою криптовалютою минулого місяця стала Aptos (APT). Віртуальна монета торгувалася в середньому за $16,6 — це на 21,63% вище, ніж тиждень тому і на 348,85% більше, ніж у січні. Ринкова капіталізація цифрового активу зафіксувалася на позначці $2,65 млрд. Трейдери забезпечили торгові операції на загальну суму $ 84,39 млрд.

Друге місце дісталося токену децентралізованих фінансів Render Token (RNDR). Криптоактив зміг увірватися до сотні найкращих монет лише 31 січня. Віртуальна валюта торгується за $1,45 — котирування RNDR за добу зросли на 17,54%. За минулі сім днів монета додала у вартості 69,29%, а за місяць — 251,2%. Сумарна пропозиція активів, що циркулюють на ринку, склала $ 367,94 млн. За минулі 30 днів учасники торгів забезпечили обсяги угод у розмірі $1,91 млрд.

Третє місце у рейтингу найприбутковіших цифрових монет січня дісталося Threshold (T). Протягом останніх 30 днів курс криптовалюти збільшився на 219,48%. На цей час актив доступний для придбання за $ 0,05, ринкова капіталізація склала $428,68 млн, а обсяги угод досягли $ 18,67 млрд.

На момент написання новини Bitcoin торгується за $ 23,037, що на 38% вище за аналогічні показники 30 днів тому. Ринкова капіталізація активу складає $444,1 млрд, а трейдери оформили добові торгові угоди на понад $6 млрд.

Щодо провідного альткоїна Ethereum, його приріст за місяць склав 31,1%. Наразі ефіріум торгується за $1,573, ринкова капіталізація складає $189,6 млрд, а денні торгові обсяги — $509,6 млн.

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noworries За матеріалами:

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