Експерт спрогнозував, що буде з доларом наступного тижня — Finance.ua

Експерт спрогнозував, що буде з доларом наступного тижня

Вчора 09:03 — Валюта

У зв’язку з війною в Україні офіційно курс долара США не змінюється. Ще 24 лютого НБУ зафіксував курс на рівні 29,25 грн/дол, а курс купівлі та продажу долара на міжбанку перебуває на рівнях 28,80-28,95.

На готівковому ринку курс долара становить 32,35 та 32,54 грн (купівля/продаж), а в банках — 31 та 32,17 грн/дол.

Як розповів «Сьогодні» аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак, спред (різниця між ціною купівлі та продажу долара), найбільший саме у банках, тому що вони намагаються скоротити попит на валюту з боку населення, та формують найбільшу вигоду для себе.

Що буде наступного тижня

У період з 25 до 30 квітня ціни на долар США зберігатимуться в діапазоні минулого тижня квітня, каже аналітик.

«НБУ розуміє всі фактори тиску на гривню і продовжує діяти у спробах обмежити відтік грошей із країни. Так, минулого тижня запровадили чергові обмеження для фізичних осіб», — зазначає Орищак.

Тепер можна буде купувати активи, які безпосередньо обмінюються на грошові кошти та відносяться до операцій «quasi cash», використовуючи лише власну іноземну валюту, в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

Ці безготівкові операції легально можна проводити з використанням платіжних карток, емітованих до рахунків, відкритих в іноземній валюті.

Що це означає: тепер люди можуть поповнювати електронні гаманці, брокерські або форекс-рахунки, платити за дорожні чеки, або купувати віртуальні активи в межах ліміту.

Проте експерт вважає такі заходи невчасними, адже за два місяці війни всі, кому треба було, вже могли вивести гроші з країни.

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