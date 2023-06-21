Експерт розповів, які авто не варто купувати на вторинному ринку — Finance.ua

Експерт розповів, які авто не варто купувати на вторинному ринку Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Експерт розповів, які авто не варто купувати на вторинному ринку

Коли йдеться про купівлю вживаного автомобіля, не всі моделі однакові з точки зору експлуатаційної надійності та вартості ремонту. Щоб уникнути потенційних проблем, є певні автомобілі, яких варто уникати взагалі.

Експерти часто порівнюють купівлю вживаного автомобіля з грою в лотерею. Потенційні покупці повинні враховувати, що придбання вживаного транспортного засобу потребуватиме фінансових інвестицій, особливо коли йдеться про дорогий ремонт, наприклад, кузова, двигуна та коробки передач. Тому вибір правильної моделі має вирішальне значення для мінімізації майбутніх проблем.

Покупці, які вперше купують автомобіль, часто не звертають уваги на країну-виробника, а натомість зосереджуються на дизайні або типі кузова. Хоча багато брендів добре зарекомендували себе в Україні, певні моделі так і не змогли завоювати популярність.

5 порад щодо автомобілів, яких слід уникати у 2023 році:

Уникайте придбання рідкісних моделей, які можуть викликати труднощі з пошуком запчастин для ремонту. Дефіцит комплектуючих може призвести до тривалого часу ремонту та більших витрат.

Враховуйте складність обслуговування певних моделей. Деякі автомобілі вимагають складних процедур технічного обслуговування, які можуть зайняти багато часу і коштувати дорого.

Тримайтеся подалі від автомобілів, які раніше використовувалися як таксі. Як правило, такі машини мають значний знос. Пробіг таксомоторів може бути досить великим, часто перевищуючи 120 000 кілометрів на рік. Щоб зробити їх більш привабливими для потенційних покупців, таксомоторні компанії можуть переобладнати ці автомобілі, знімаючи наклейки, наклеюючи чохли на сидіння, змінюючи оббивку керма та накладки на педалі. У деяких випадках реальний пробіг може бути підроблений, тому покупці повинні бути обережними на вторинному ринку.

Експерти радять не купувати моделі з роботизованою коробкою передач. Наприклад, Nissan Qashqai першого покоління оснащений «сухою» коробкою передач DSG, яка потребує складного і дорогого ремонту.

Бажано уникати автомобілів з двигунами з турбонаддувом і об'ємом камери згоряння понад 1200 кубічних сантиметрів. Такі двигуни можуть бути схильні до проблем, а пошук запчастин для ремонту може бути складним.

Крім того, марка автомобіля відіграє значну роль у його загальній вартості. Такі бренди, як Toyota і Mazda, заробили добру репутацію в Україні, оскільки їхні автомобілі залишаються популярними навіть після кількох років експлуатації.

Нарешті, рекомендується проявляти обережність з певними італійськими моделями автомобілів. Ці автомобілі часто мають обмежену доступність запчастин, а їх обслуговування або ремонт може бути дорогим, особливо для ексклюзивних моделей.

Вивчаючи вторинний ринок, варто надавати перевагу практичним моделям, які можна легко перепродати в майбутньому. Врахування довгострокової життєздатності вживаного автомобіля забезпечить безпроблемне володіння ним у майбутньому.

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Avtosota За матеріалами:

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