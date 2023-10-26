Експерт розгромила податковий антирейтинг, до якого потрапила Україна — Finance.ua
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Експерт розгромила податковий антирейтинг, до якого потрапила Україна

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Експерт розгромила податковий антирейтинг, до якого потрапила Україна
Експерт розгромила податковий антирейтинг, до якого потрапила Україна
Опублікований «Індекс податкового пекла» від the1841foundstion, згідно з яким Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою податковою системою у світі, викликає багато питань.
Про це у Facebook повідомила Co-founder (Urban Space 500), керівник (За чесну та прозору митницю) и Executive Director (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій) Оксана Кузяків, зазначивши, що варто більш критично підходити до таких повідомлень.
«Сьогодні побачила в стрічці повідомлення про „Індекс податкового пекла“ від the1841foundstion. Індекс викликає як мінімум здивування, як максимум можна фантазувати, що хочемо. Я б пропонувала підходити з позиції критичного мислення до таких повідомлень», — зазначила експерт.
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Вона наголосила, що треба вернути увагу на те, яке джерело інформації, чи воно надійне.
«Організація називається the1841foundation. Організація створена в 2020 в Маямі, США та вперше перезентувала індекс в 2022 році. Вдруге ось в 2023. Тобто проектів мало публічних. На сайті організації є листи до органів влади країн Латинської Америки (типу Гондурасу), OECD та Федерального резерву. Так практично більше нічого. Чи надійне це джерело? За шкалою 1−5 я б поставила 3», — наголосила експерт.
Вона також зазначила, що вкрай важливою є методологія.
«Методологія розроблена авторами (невідомі) та використовувалась очевидно двічі. Не будемо входити в глиб, лише два факти. На початку звіту за 2023 рік вказано що інформацію взяли за 2021 (відповідно за 2022 інформацію взято з 2020 року). В самому звіті пояснення по країнам дано за подіями 2023 року. В мене все. Це називається по-різному, наприклад, „підміна понять“ Тож будьмо уважні. Не дамо вводити себе в оману, свідомо чи ні», — наголосила експерт.
В Україні підприємці досить часто жаліються на податкову систему. Finanace.ua вирішив запитати у своїх читачів, чи влаштовують їх податки у країні. Долучайтеся до опитування за посиланням!

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За матеріалами:
УНІАН
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