Експерт повідомив, чи можуть бути в Україні проблеми з продуктами — Finance.ua
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Експерт повідомив, чи можуть бути в Україні проблеми з продуктами

Особисті фінанси
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Експерт повідомив, чи можуть бути в Україні проблеми з продуктами
Дефіциту товарів та продуктів першої необхідності в Україні не буде, допоки відключення світла будуть плановими, а не аварійними, розповів директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
«А враховуючи обмежену купівельну спроможність громадян та скорочений час роботи магазинів, українці сьогодні забезпечують лише базові потреби. Тому такої проблеми поки що немає. Поки енергосистема перебуватиме в керованому стані, навіть з урахуванням перебоїв зі світлом, поки відключення будуть плановими, а не аварійними, дефіциту продуктів першої необхідності не повинно бути», — пояснив він.
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Вишлінський наголосив, що відключення електроенергії відносяться не лише до населення, а й до бізнесу, тому підприємці всіляко намагаються підлаштовуватись до нової реальності.
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«Багато виробничих компаній, насамперед орієнтованих на експорт, вже працюють у три зміни. У тому числі й ночами, коли є необмежене енергопостачання. Щодо підприємств, що виконують функцію обслуговування населення, все залежить від конкретного підприємця. Але також очевидно, що традиційна робота з 9 до 18 наразі неможлива», — сказав він.

Що відбувається з мобільним інтернетом, коли немає світла

За матеріалами:
agronews
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