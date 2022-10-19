Експерт поділився методикою вибору перспективних альткоїнів — Finance.ua
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Експерт поділився методикою вибору перспективних альткоїнів

Фінтех і Картки
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Експерт поділився методикою вибору перспективних альткоїнів
Експерт поділився методикою вибору перспективних альткоїнів
Екс-глава криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейс розповів в інтерв’ю Real Vision про те, як він вибирає альткоїни для інвестування.
Як зазначив Хейс, він грає на відскоку, обираючи криптовалюту з топ-20 за ринковою капіталізацією. На його думку, потрібно провести порівняльний аналіз альткоїна і поставити собі питання, чи проживе проєкт наступні два роки.
Експерт зазначив, що під час зміни циклів актив, який упав найбільше, зростатиме сильніше, але пояснив, що так виходить не завжди.
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Він також додав, що неможливо визначити, на якій стадії ведмежого ринку ми зараз перебуваємо. При цьому колишній глава криптобіржі вважає, що ринок близький до розвороту, а головне питання полягає в тому, як довго ціни залишатимуться на мінімумах.
У вересні Хейс заявив, що Bitcoin — це єдиний засіб, за допомогою якого можна захистити свій капітал у поточних світових умовах. На його думку, товари на вільних ринках будуть оцінюватися в BTC.
Він додав, що будь-який цифровий актив, що зберігається в банках, може бути конфіскований, але у випадку з Bitcoin це майже неможливо.
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За матеріалами:
cryptomisto
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