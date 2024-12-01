Ексклюзивні комбінації: як онлайн забронювати номерний знак на авто — Finance.ua

Ексклюзивні комбінації: як онлайн забронювати номерний знак на авто Сьогодні 19:20 — Особисті фінанси

Ексклюзивні комбінації: як онлайн забронювати номерний знак на авто

Підкреслити свою особистість чи відчути в ролі супергероя. Так звані «бондівські» номери з ексклюзивними комбінаціями стають популярними серед автовласників. Попит спостерігається на комбінації 7777, 8888, 0001, 0007, 5555, 0088.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України.

Знайти красивий номер можливо у кілька кліків онлайн із власного гаджета. На вебсайті Головного сервісного центру МВС є зручний функціонал перевірки наявності номерних знаків. Він дозволяє переглянути наявні комбінації номерних знаків та побачити, в якому сервісному центрі МВС він заходиться.

Також громадяни можуть одразу забронювати улюблений номер. Ця опція доступна у Кабінеті водія і популярна серед водіїв.

Які номери можна забронювати

так і безкоштовну. Серед наявних номерних знаків можливо обрати як визначену (платну) комбінацію цифр,

Послуга вибору номерного знаку коштує 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр. Їхня вартість становить від 4 800 до 96 000 грн. Загалом, з початку 2024 року станом на зараз у Кабінеті водія заброньовано 57 919 номерних знаків, із них — 41 702 закріплено за транспортними засобами.

Інструкція

Для бронювання номерного знака необхідно авторизуватись у Кабінеті водія.

Далі переглянути наявність вільної комбінації цифр або літер і цифр у сервісному центрі МВС, де планується здійснення реєстраційних дій.

Після того як бажану комбінацію обрано, її можна забронювати для свого транспортного засобу на 10 днів. Сплатити за вартість вибору та/або за комбінацію цифр і букв можна теж онлайн.

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Упродовж 10 днів автовласнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС і закріпити обраний номерний знак за своїм транспортним засобом. Інакше після завершення цього терміну, номерний знак автоматично повернеться до списку вільних. Продовження бронювання не передбачено. Для повернення коштів за обрану комбінацію номерного знаку необхідно звернутись до регіонального сервісного центру МВС тієї області, де замовили послугу.

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