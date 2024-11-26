Яку марку авто найчастіше перереєстровували через «Дію» — Finance.ua
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Яку марку авто найчастіше перереєстровували через «Дію»

Технології&Авто
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Яку марку авто найчастіше перереєстровували через «Дію»
Яку марку авто найчастіше перереєстровували через «Дію»
За 11 місяців роботи сервісу українці перереєстрували в «Дії» вже 200 тисяч автомобілів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найпопулярнішою маркою таких авто стала Volkswagen. Через «Дію» зареєстрували 66,6 тис автівок цього виробника.
«На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати, лише якщо купили авто через „Дію“. Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, — перереєстрація в „Дії“ на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву», — зазначив він.
Також міністр нагадав, застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.
Нагадаємо, з 20 грудня 2023 року кожен охочий може скористатися послугою перереєстрації авто в застосунку «Дія». Отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто можливо у відділенні «Укрпошти» на території України або кур’єром на вказану адресу.
А у липні 2024 року Мінцифри спільно з МВС та сервісними центрами доопрацювало водійські послуги. Тепер «Дія» вказуватиме причину, якщо українцям раптом буде відмовлено в перереєстрації авто.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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