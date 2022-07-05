Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень

Валюта
2551
Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень
Економіст розповів, за яких умов курс долара може підскочити до 60 гривень
Останнім часом все частіше НБУ говорить про можливість скасування фіксованого курсу долара 29,25 грн, запровадженого в день російської агресії 24 лютого.
На думку економічного експерта Олексія Куща, це може обвалити національну валюту відносно долара та призвести до зростання курсу долара до 60 гривень.
Про це експерт пише на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, спроба Нацбанку порушити діючу рівновагу з трьох курсів — фіксованого офіційного, безготівкового міжбанківського та готівкового ринкового шляхом введення ринкового міжбанківського курсу може призвести до стрімкої девальвації гривні.
Читайте також
«Маховик девальвації завжди розкручується на міжбанку і потім підхоплюється на готівковому ринку. Причин тут кілька — це спекуляція отриманим від НБУ рефінансуванням на валютному ринку, а також психологічна залежність міжбанку від чуток та слів. Наприклад, заява лукашенка про напад, і курс протягом дня з 35 стає 45, початок військових дій на кордоні з білоруссю — і курс 60. Втрата Лисичанська — і курс 40. Зараз такого немає з однієї простої причини — фіксований курс гривні», — говорить про небезпеку ринкового курсу на міжбанку експерт.
Місце для вашої реклами
Разом з тим, як вважає Олексій Кущ, збереження фіксованого курсу в 29,25 грн також шкодить економіці, оскільки знижує гривневі доходи експортерів і йде на користь імпортерам, насамперед паливним компаніям.
Щоб нівелювати цей дисбаланс, він пропонує запровадити «курсовий коридор», при якому встановлюється обмеження на курс в обмінних пунктах з одночасним зростанням офіційного курсу. Наприклад, курс НБУ може опустити до 31-32 гривень за долар та обмежити маржу для банків на ринку готівкового долара 5%.
Така модель, на думку експерта, цілком допустима як певний компроміс у військових умовах.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.