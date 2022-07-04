До осені курс долара в Україні може зрости до 40 грн/$ — думка експерта Вчора 19:00 — Валюта

Вже за 2-3 місяці курс долара в Україні може досягти позначки 40 грн/$: ситуація на валютному ринку залежатиме від багатьох зовнішніх факторів. Такий прогноз у коментарі Телеграфу озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На думку аналітика, восени найімовірнішим буде курсовий коридор від 31-32 до 40 гривень.

«Цьогорічний середній курс 35-36 грн/$ можна вважати паритетом, який встановився на ринку. І якщо не буде жодних змін, то, гадаю, таким він і залишиться до осені», — прогнозує Олег Пендзин, додаючи, що середня вартість американської валюти на рівні 35-36 гривень буде актуальною і для банків, і для чорного ринку.

Експерт також допускає зміцнення найближчими місяцями гривні до 31-32 грн/$: це можливо в разі розблокування морських портів та запуску повноцінного експорту з наступним скасуванням регулятором фіксованого курсу.

Крім того, ситуація на валютному ринку залежатиме від ситуації на фронті, додає Олег Пендзин. За його словами, успіхи ЗСУ дозволять національній валюті залишатися стабільною выдносно долара і, можливо, навіть зміцнитися.

Також, зазначає аналітик, чималий вплив на курс долара має і фізична наявність валюти в країні під час паніки та зростання попиту. Як основне джерело готівки сьогодні Пендзин вказує готівку, зняту з рахунків банків за кордоном і привезену в Україну, а також доларові заощадження громадян усередині країни як у банках, так і «під подушками».

Зараз з рахунків можна знімати до 100 000 гривень на день, це приблизно $2700, чого загалом вистачає на проведення повсякденних операцій та дозволяє тримати курс стабільним у межах нинішніх 35-36 грн/$, — член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Експерт Олексій Кущ, у свою чергу, зазначає, що не останнє місце у списку факторів, які впливатимуть на курс цієї осені, займає тіньова економіка, яка багато в чому обслуговується за допомогою готівкового долара.

Яскравим прикладом впливу потреб тіньової економіки на курс долара аналітик називає скасування імпортних мит на ввезення авто і взагалі весь імпорт.

За його словами, щоб, наприклад, купити авто, українці змінюють гривню на долари: попит на валюту США зростає і курс гривні до долара падає. Також Кущ згадує таку популярну схему, як фіктивний імпорт, у рамках якої за гривню закуповується долар, курс валют и зростає, а ціна за імпорт завищується.

Скажімо, в декларації пишеться, що товар коштує мільйон доларів, а насправді $200 000. Інші $800 000 просто осідають десь за кордоном. Поки існують такі схеми, курс долара зростатиме через підвищений попит, — пояснює Олексій Кущ.



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