Економіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларів — Finance.ua

Економіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларів

Вчора 10:29 — Світ

Економіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларів

Економіка Великобританії може втратити понад 8 млрд доларів за найближчі дев’ять років через санкції проти росії, запроваджені після 24 лютого. Головна мета введених Великобританією санкцій — перешкодити розвитку російського військово-промислового комплексу і стратегічно важливих напрямків економіки.

Про це повідомляє The Telegraph

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Заявлено, що найбільшого удару зазнає британська індустрія розкоші. Прогнозується істотне зниження продажів продукції таких брендів, як Bentley, Aston Martin і Burberry. Проте інсайдери кажуть, що індустрія розкоші повністю підтримує зусилля уряду.

Згідно з аналізом, загальна вартість товарів, які експортуються в росію і підпадають під дію санкцій, у 2021 році склала 993 млн доларів. Це становить 27,9% всього британського експорту в росію в тому році. Прибуток комп’ютерної індустрії впаде на 7 млн доларів.

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