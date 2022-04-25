Економіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларів — Finance.ua
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Економіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларів

Вчора 10:29Світ
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Економіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларівЕкономіка Великобританії через санкції проти рф втратить близько 8 млрд доларів
Економіка Великобританії може втратити понад 8 млрд доларів за найближчі дев’ять років через санкції проти росії, запроваджені після 24 лютого. Головна мета введених Великобританією санкцій — перешкодити розвитку російського військово-промислового комплексу і стратегічно важливих напрямків економіки.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Заявлено, що найбільшого удару зазнає британська індустрія розкоші. Прогнозується істотне зниження продажів продукції таких брендів, як Bentley, Aston Martin і Burberry. Проте інсайдери кажуть, що індустрія розкоші повністю підтримує зусилля уряду.
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Згідно з аналізом, загальна вартість товарів, які експортуються в росію і підпадають під дію санкцій, у 2021 році склала 993 млн доларів. Це становить 27,9% всього британського експорту в росію в тому році. Прибуток комп’ютерної індустрії впаде на 7 млн доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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