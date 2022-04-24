Санкції проти росії в дії: у Бельгії застрягли тисячі люксових авто — Finance.ua
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Санкції проти росії в дії: у Бельгії застрягли тисячі люксових авто

Вчора 10:46
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У бельгійському порту Зебрюгге через санкції, запроваджені проти росії, застрягли близько 8 тисяч люксових автомобілів, зокрема, останні моделі Mercedes, Cadillac та Lexus.
Машини мали відправити у рф, але вони підпали під заборону на експорт предметів розкоші — їхня вартість перевищує 50 тисяч євро, повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на відомості директора автомобільного терміналу Зебрюгге Марка Адріансенса.
Співбесідник не повідомив, кому належать люксові авто, які застрягли у порту.
Журналісти дізналися, що машини у перший тиждень квітня доставили у Зебрюгге з Азії. Можливо, авто реалізують на різних ринках.
З порту також не можуть відправити ще низку товарів, які потрапили під санкції.

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За матеріалами: УНІАН
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