eBay зупинив усі транзакції з російськими адресами — Finance.ua

«Ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію та вносити необхідні зміни в нашу політику та надання послуг у міру розвитку подій», — наголошується також у тексті повідомлення.
За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців із росії буде встановлено статус «У відпустці». Усі їхні активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари. Активні тематичні оголошення або оголошення у форматі аукціону буде завершено, а ставки на них скасовано.
Перед цим eBay призупинив доставку замовлень до росії та України через логістичні проблеми.