eBay зупинив усі транзакції з російськими адресами — Finance.ua

eBay зупинив усі транзакції з російськими адресами

Вчора 12:44 — Світ

eBay зупинив усі транзакції з російськими адресами

Інтернет-майданчик eBay припиняє всі транзакції з російськими адресами через припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.

Про це йдеться у повідомленні, направленому компанією продавцям із росії.

«Ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію та вносити необхідні зміни в нашу політику та надання послуг у міру розвитку подій», — наголошується також у тексті повідомлення.

За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців із росії буде встановлено статус «У відпустці». Усі їхні активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари. Активні тематичні оголошення або оголошення у форматі аукціону буде завершено, а ставки на них скасовано.

Перед цим eBay призупинив доставку замовлень до росії та України через логістичні проблеми.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною