eBay зупинив усі транзакції з російськими адресами — Finance.ua
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eBay зупинив усі транзакції з російськими адресами

Вчора 12:44Світ
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eBay зупинив усі транзакції з російськими адресамиeBay зупинив усі транзакції з російськими адресами
Інтернет-майданчик eBay припиняє всі транзакції з російськими адресами через припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.
Про це йдеться у повідомленні, направленому компанією продавцям із росії.
«Ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію та вносити необхідні зміни в нашу політику та надання послуг у міру розвитку подій», — наголошується також у тексті повідомлення.
За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців із росії буде встановлено статус «У відпустці». Усі їхні активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари. Активні тематичні оголошення або оголошення у форматі аукціону буде завершено, а ставки на них скасовано.
Перед цим eBay призупинив доставку замовлень до росії та України через логістичні проблеми.
За матеріалами: Корреспондент.net
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